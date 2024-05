Maesha, étoile montante de la natation comorienne aux Jeux Olympiques de Paris

Maesha, une jeune nageuse comorienne, est sur le point de réaliser un rêve que peu de sportifs de son âge peuvent envisager. Ayant appris à nager dans la piscine d’eau de mer du Coelacanthe à Moroni, Maesha a démontré un talent exceptionnel qui n’a pas échappé aux membres du comité olympique des Comores. Reconnaissant ses aptitudes prometteuses, ils l’ont sélectionnée pour représenter leur pays aux prochains Jeux Olympiques.

Pour maximiser ses chances de réussite, un entraîneur basé en France a été engagé. Bien que les séances de coaching se déroulaient principalement à distance via des vidéos, il est rapidement apparu qu’un entraînement plus intensif était nécessaire. C’est ainsi que Maesha a pris la décision de quitter les Comores pour aller vivre chez sa grand-mère à Vienne, en Isère, afin de bénéficier de meilleures infrastructures et d’un encadrement sportif de haut niveau.

En parallèle de ses entraînements rigoureux, Maesha poursuit ses études et est actuellement en classe de première au lycée. Malgré la charge de travail considérable, elle se consacre pleinement à sa préparation pour le 50 mètres nage libre, une épreuve exigeante où chaque fraction de seconde compte. Avec un temps actuel qui la place à plus de sept secondes des records mondiaux, elle est consciente du défi colossal qui l’attend. Cependant, pour elle, l’essentiel réside dans l’opportunité unique de participer à un événement d’une telle envergure.

En se rendant aux Jeux Olympiques, Maesha aura l’occasion de côtoyer les plus grands champions du monde. Bien que sa discipline soit la natation, son admiration va au-delà de son sport. Son idole n’est autre que le célèbre tennisman Novak Djokovic, qu’elle espère rencontrer dans le village olympique.

L’histoire de Maesha est celle d’une jeune fille déterminée, prête à tout pour réaliser ses rêves et représenter fièrement les Comores sur la scène internationale. Sa participation aux Jeux Olympiques ne sera pas seulement un accomplissement personnel, mais aussi une source d’inspiration pour de nombreux jeunes comoriens.

Misbah Saïd