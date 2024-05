Plan de réponse aux intempéries aux Comores : Un budget de 1.235.726.800 milliards de francs comoriens dévoilé

Dans un effort conjoint pour répondre aux récentes intempéries qui ont secoué les îles des Comores du 26 avril au 3 mai, le gouvernement a dévoilé un plan de réponse ambitieux lors d’une réunion dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Dhoihir Dhoulkamal.

Le rapport présenté lors de la réunion met en lumière l’ampleur des dégâts causés par les pluies torrentielles et les vents violents. Soilihi Abdallah Rafick, directeur général de la sécurité civile, a souligné que ces intempéries ont déclenché des inondations, des glissements de terrain, et la destruction de nombreuses infrastructures essentielles.

Les chiffres sont alarmants : plus de 66 000 personnes ont été affectées, avec des pertes tragiques de vies humaines et des milliers de déplacés. Les dégâts matériels sont considérables, avec des maisons inondées, des cultures détruites, des écoles et des centres de santé endommagés.

Pour répondre à cette crise, un budget estimatif colossal de 1.235.726.800 milliard de francs comoriens a été alloué, réparti dans divers secteurs. Des fonds substantiels sont destinés à l’eau, à l’hygiène, à l’assainissement, à la santé, à la sécurité alimentaire, à l’éducation, à la protection et à la sécurité.

Cependant, la menace d’une épidémie de choléra plane sur les Comores. Le directeur de la sécurité civile a averti des risques accrus de propagation de la maladie en raison de la contamination des sources d’eau et des conditions sanitaires précaires. Les partenaires internationaux ont salué les efforts du gouvernement et se sont engagés à apporter un soutien crucial pour atténuer les souffrances des populations touchées et prévenir une crise sanitaire supplémentaire.



Misbah Saïd