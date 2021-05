Contribution/ Affaire du conseiller: Y a-t-il des voyous dans l’opposition de la diaspora comorienne ? En tant que vice-président du RDDC et Mansoib Mansour président du RDDC Marseille,et la majorité de la diaspora et en France nous condamnons fermement les actes audieux commis par certaines minorités de la diaspora. Depuis l’indépendance les comoriens ont commencé à émigrer en masse en Europe plus particulièrement en France,ces dernièrs contribuent à la richesse du pays,une image qui nous colle bien , digne de la bonne éducation civique que nous avons hérité.

Aujourd’hui des individus isolés que nous qualifions des hors la loi qui veulent inconsciemment nuire l’image de notre chère patrie. Heureusement le peuple comorien les rejettent à tout moment. Leurs soient disant mots d’ordre ville morte,îles mortes etc.ne sont pas du tout suivis.leurs échecs politiques se multiplient. N’est-il pas le moment de se mettre au droit chemin ?



Seuls les imbéciles ne changent pas d’avis comme disait le grand george.

Fakihi Mradabi vice-président du RDDC Paris

et Mansoib Mansour

Président du RDDC Marseille