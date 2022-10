Vous n’arrivez plus à joindre votre correspondant sur WhatsApp? Vous n’êtes pas seul(e). Ce 25 octobre au matin, des milliers d’internautes, aux Comores, en France, mais aussi en Europe et partout dans le monde, déplorent des difficultés à utiliser l’application de messagerie instantanée chiffrée de Facebook.

