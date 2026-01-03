Washington annonce la capture de Nicolás Maduro lors d’une opération militaire

Aux premières heures de la nuit, Caracas a été secouée par des explosions et le passage d’hélicoptères militaires au-dessus de plusieurs quartiers. Selon les autorités américaines, ces événements sont liés à une opération menée par des forces spéciales visant le président vénézuélien Nicolás Maduro.
Quelques heures plus tard, le président américain Donald Trump a déclaré que Maduro et son épouse avaient été « capturés et exfiltrés ». Le Département d’État a indiqué que le Venezuela entrait, selon lui, dans une « nouvelle ère », tout en affirmant que l’ancien chef de l’État devra « répondre devant la justice ». Sur le réseau X, Christopher Landau, adjoint au secrétaire d’État, a relayé ce message en saluant l’opération.
Cette annonce intervient après que Donald Trump a évoqué, plus tôt dans la semaine, l’éventualité d’actions militaires contre le régime de Caracas. Les autorités vénézuéliennes n’avaient pas encore réagi officiellement au moment de la publication, et de nombreuses zones d’ombre subsistent sur le déroulement exact de l’opération.
Reste désormais à mesurer les conséquences politiques et sécuritaires pour le pays, alors que la communauté internationale observe avec attention l’évolution de la situation.
IBM
Réagissez à cet article