Volovolo, Circulation Reste Fluide ce Matin

Suite à la note circulaire du Préfet du Centre et l’Arrêté N°022-004/CM, portant interdiction du commerce informel sur les trottoirs et les places publiques signé par le maire de la Capitale. Le 30mars 2022, le préfet du centre et le maire de Moroni ont chacun signés une note portant interdiction des vendeurs ambulants dans les voies publiques. ” Pour des besoins de réduction des embouteillages dans la capitale, durant le saint mois de ramadan, le préfet du centre informe que toute activité du commerce ambulant sur la voie publique est momentanément interdite “. Peut-on lire sur la note du préfet. Autres décision est celle du maire de moroni.

Dans son arrêté et à travers l’article1 : ” le commerce informel sur les trottoirs et les places publiques pendant la période du mois de ramadan est strictement interdit”. Dans ces deux papiers des sites sont ouverts au centre, au nord et au sud de la capitale. Malgré, certains dénonce que ces mesures ne sont pas appliquées à tout le monde.

Abderemane Said Mmadi

