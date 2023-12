Vol de futs de bitume à la société Comorienne des Hydrocarbures- SCH

Il y’a une semaine, la page Facebook FM a alerté les autorités à propos de futs de bitume des Hydrocarbures laissés à l’abandon et qui nuisent gravement à l’environnement.

L’abandon de ces futs de bitume n’est pas le fruit du hasard mais résume sur des vols organisés des agents de la Société Comorienne des Hydrocarbures et des employés de la société KULAK sis à itsambouni, sont les principaux complices, on compte deux agents de la SCH et quatre employés de la société KULAK qui opèrent sur un mode opératoire de ce vol est bien rodé, en complicité avec le service de stockage et informatique. Les agents de la SCH modifient les données de stockage dans le système informatique de la SCH. Ceci nous explique que ce ne sont pas des amateurs mais des gens qui s’enrichissent facilement. D’autant que les vols de carburant dans la société comorienne des hydrocarbures sont récurrents, ça nous laisse à dire que la société en elle-même est malade de partout.

Personne n’est surpris de ce qui se passe à l’intérieur de la société comorienne. Les vols se font comme des passations de marché de gré à gré. On peut dire que la société KULAK a bénéficié de plus de 300 futs de bitume, estimé à 25 millions de francs comoriens, achetés dans le noir sans même passer par le service commercial de la SCH, à qui KULAK achète à un prix très bas.

Saïd Hassan Oumouri