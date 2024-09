Voici l’homme qui a sauvé la vie du président Azali Assoumani lors de la tentative d’assassinat.

Le président Azali Assoumani a échappé de peu à une tentative d’assassinat lors d’un événement public marquant pour l’Union des Comores. Un individu armé d’un couteau a essayé d’atteindre le chef de l’État en pleine foule, semant la panique parmi les spectateurs. Alors que la situation semblait hors de contrôle, un geste de courage a changé le cours des événements.

C’est grâce à l’intervention décisive d’un civil, Djaoid Said Ahmed Cheikh, que cette attaque n’a pas atteint son but. Ce dernier, témoin direct de la scène, s’est jeté en avant pour protéger le président Azali, faisant preuve d’un courage remarquable. Sans hésitation, il s’est interposé entre l’assaillant et le président, risquant sa propre vie pour empêcher que le pire ne se produise.

Cet acte héroïque de Djaoid a permis de déstabiliser l’assaillant, laissant le temps aux forces de sécurité d’intervenir pour neutraliser l’agresseur. Le président Azali Assoumani, bien que secoué, a été protégé de tout dommage physique.

L’arrestation de l’assaillant a immédiatement suivi, et une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette tentative d’assassinat. Au niveau national, cet événement a profondément marqué les esprits, notamment en raison du geste héroïque de Djaoid Said Ahmed Cheikh, qui a incarné un véritable esprit de patriotisme en se sacrifiant pour protéger le président.

