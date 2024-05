Visite Présidentielle au chantier de l’Hôpital El-Maarouf : Une étape cruciale vers l’inauguration

Lundi, le président comorien Azali Assoumani, accompagné du vice-président chinois du 14ème comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, He Baoxiang, a visité le chantier de construction de l’hôpital El-Maarouf. Cette visite avait pour objectif d’évaluer l’avancement des travaux depuis le début du projet. La délégation chinoise, conduite par l’ambassadeur de Chine à Moroni, a également pris part à cette inspection.

La construction de l’hôpital El-Maarouf, une initiative conjointe entre le gouvernement comorien et la société China Shenyang International Economic&Technical Cooperation Corporation Limited (CSYIC), a débuté en 2017. Le projet, financé à hauteur de 27 milliards de francs comoriens (environ 600 millions d’euros), devait initialement se terminer en 36 mois. Ce centre hospitalier universitaire de six étages et quatre compartiments s’étendra sur 40.000 mètres carrés et offrira une capacité de 600 lits, constituant ainsi l’édifice médical le plus imposant jamais construit aux Comores.

Lors de sa visite, le président Azali Assoumani a fait le tour du bâtiment en construction, exprimant sa satisfaction quant à l’avancement des travaux. « Je remercie tous les acteurs soucieux de l’aboutissement de ce grand chantier hospitalier du pays. Les travaux avancent bien comme convenu et je suis satisfait. Espérons que les travaux seront bientôt achevés », a-t-il déclaré.

Malgré des retards par rapport au calendrier initial, le gouvernement comorien continue de suivre de près l’évolution du chantier. En 2023, il avait été prévu que l’inauguration du CHU El-Maarouf aurait lieu le 31 décembre. Cependant, en raison de divers retards, les travaux sont toujours en cours de finalisation. Néanmoins, la récente visite du président Azali et des officiels chinois réaffirme l’engagement des deux parties à mener à bien ce projet crucial pour le système de santé comorien.

L’hôpital El-Maarouf représente non seulement une avancée significative pour les infrastructures médicales du pays, mais également un symbole de la coopération sino-comorienne. Alors que les travaux se rapprochent de leur terme, les autorités espèrent pouvoir inaugurer ce centre hospitalier dans un avenir proche, apportant ainsi des soins de santé de qualité à la population comorienne.

Misbah Saïd