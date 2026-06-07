Visite officielle d’Éléonore Caroit : immersion au cœur du patrimoine et de la solidarité à Moroni

La ministre déléguée française chargée de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Éléonore Caroit, a donné le coup d’envoi de sa visite officielle aux Comores en parcourant plusieurs sites emblématiques de la capitale comorienne.
Dès son arrivée à Moroni, la responsable française a été accueillie dans la médina, cœur historique de la ville, où les autorités locales lui ont réservé une cérémonie de bienvenue. Cette étape a offert à la délégation l’occasion de découvrir un patrimoine urbain chargé d’histoire et profondément ancré dans l’identité comorienne.
Le programme s’est poursuivi par la visite de la mosquée de Badjanani, l’un des monuments religieux les plus anciens du pays. Ce lieu emblématique illustre la longue tradition islamique de l’archipel et demeure un repère majeur du patrimoine national.
Éléonore Caroit s’est également recueillie à la Zawiya du Cheikh Saïd Mohamed Ben Cheikh Ahmed Al Maarouf, figure incontournable de la spiritualité comorienne. Cette visite a permis de mettre en valeur l’importance du soufisme dans l’histoire et la culture des Comores.
La journée s’est achevée à Caritas Comores, où la ministre a pu s’informer des actions menées en faveur des populations fragilisées. Entre découverte culturelle, mémoire spirituelle et engagement social, cette première journée de visite a illustré la volonté de renforcer les liens humains et culturels entre la France et les Comores.
Sefrick Abdou
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