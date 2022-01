Visite du président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’ile de la Réunion au Ministère de l’Agriculture

Ce jeudi 6 janvier le ministre Houmed Msaidié a réçu une délégation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion, conduite par son président Ibrahim PATEL.Ce dernier qui est l’hôte de l’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et de l’Artisanat (UCCIA) des Comores, a tenu à rencontrer le minsitre pour parler des opportunités existantes sur le plan économique entre l’ile de la Réunion avec les Comores. Le président Patel est particulièrement interessé à des échanges entre les entrepreneurs réunionais et comoriens dans le domaine du marché de la volaille, un secteur qui interesse au plus haut point, notre ministère de l’Agriculture.

Aussi, le président de la CCI de la Réunion a émis le souhait de voir des responsables comoriens se rendre à la Réunion pour rencontrer les opérateurs économiques du secteur et discuter des potentialités du marché comorien. Le ministre Msaidié les a informés de la construction d’un laboratoire concernant la qualité des aliments et des normes internationaux pour permettre à la production comorienne de se lancer à la conquête du marché régional.

On peut dire, que cette rencontre a ouvert des réels perspectives pour les échanges régionaux dans ce domaine.

Service communication