Visite du ministre de l’eau à la SONEDE

Lors de son passage dans nos locaux, le ministre de l’énergie, de l’eau et des hydrocarbures s’est entretenu avec les différents responsables de la société de l’eau pour mieux connaître le secteur et ses acteurs.

Dans son discours, il a beaucoup insisté sur le respect de la hiérarchie, la responsabilité au travail, la loyauté et la lutte contre toute forme de corruption.



Le nouveau ministre a fait part de son dévouement pour accompagner la société de l’eau dans sa politique de développement en général.

La visite du ministre a été bien accueillie par l’ensemble du personnel mais aussi porteuse d’espoir quant à l’accompagnement dans les chantiers entrepris ainsi que les défis liés au secteur de l’eau dans l’ensemble du territoire national.

Une visite a été ensuite effectuée dans nos stations de pompage où le ministre de l’eau a pu voir de près les mécanismes de production et de distribution de l’eau. Le secteur de l’eau est bien promettant mais demande aussi des investissements pour en finir avec les installations déjà anciennes qui ne répondent plus aux attentes de la population.

