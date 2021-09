Visite du ministre de l’eau à la SONEDE-Anjouan

Dans le cadre de ses visites techniques qui ont débuté à Ngazidja, le ministre de l’énergie, de l’eau et des hydrocarbures a atterri ce jour à Anjouan accompagné du directeur général de la SONEDE, du directeur de l’énergie, de la directrice nationale de l’eau et de l’assainissement à la DGME et de son conseiller technique.

un accueil chaleureux lui a été réservé par la direction régionale d’Anjouan qui s’est déplacée en masse pour l’accueillir à l’aéroport de Ouani.

Après de longs échanges et une visite technique dans le captage et le réservoir de Mutsamudu, le ministre s’est dit satisfait de la volonté dévouée par le personnel et se dit prêt à œuvrer pour un développement durable du secteur de l’eau à Anjouan.



De son côté, le patron de la SONEDE lui a fait part de la situation générale de la direction régionale ainsi que les perspectives de développement en urgence mais aussi dans le long terme. Dans son intervention, le directeur de l’eau n’a pas raté l’occasion d’insister sur la cérémonie d’ouverture de l’agence de Sima prévue ce vendredi 17/09/2021. Un événement qui entre dans le cadre de la gouvernance de l’eau dans l’ensemble du territoire national.

