Visite du Ministre algérien du tourisme I Le président invité à prendre part au sommet de la Ligue arabe

Le chef de l’Etat, Azali Assoumani, a reçu hier lundi au palais présidentiel de Beit-salam l’envoyé spécial du président de la République d’Algérie Abdelmadjid Tebboune en la personne du ministre du Tourisme et de l’artisanat venu lui remettre une lettre d’invitation au sommet de la Ligue arabe prévu le 1er novembre prochain à Alger.

Le ministre des Affaires étrangères a souligné que les Comores et l’Algérie continuent d’entretenir une relation fraternelle. Il a confié que «l’envoyé spécial du président de l’Algérie était là pour convier le président Azali Assoumani à prendre part au sommet de la ligue arabe le 1er novembre».

Renforcer les relations bilatérales

Dhoihir Dhoulkamal a expliqué que le déplacement de cette délégation était une occasion de revenir sur la portée de ce sommet pour les Comores et les autres pays de l’institution.«Une délégation a été dépêchée pour dire d’une manière officielle et solennelle que le président de l’Algérie invite son frère à prendre part. Le président de la République Azali Assoumani a accepté de prendre part et a confirmé au cours de cette réunion qu’il allait se rendre avec ou sans invitation. Mais cette invitation honore l’Algérie et honore en même temps les Comores qui prendront part activement dans ce rassemblement des pays frères et arabes en Algérie».



Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat algérien, Yassin Hamadi, a affirmé que l’Algérie souhaite renforcer ses relations bilatérales avec les Comores. Se disant honoré d’être reçu par le président Azali Assoumani pour lui remettre la lettre d’invitation de son homologue frère, Yassin Hamadi a déclaré que «nous allons essayer de revenir sur les souhaits du président Abdelmadjid Tebboune qui sont de consolider les partenariats tant souhaités et espérés par les deux peuples»

Hairiat Mohamed journaliste Al-watwan