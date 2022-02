Visite de Macky Sall aux Comores : Plusieurs accords vont être signés

Le patron de l’Union africaine et président de la République du Sénégal, Macky Sall, a reporté de 24 heures sa visite aux Comores afin d’aller accueillir les lions de la Teranga, vainqueurs de la Coupe d’Afrique ce dimanche. A Moroni, il viendra consolider des liens fraternels qui durent depuis plus de quarante ans. Selon nos sources, le chef d’Etat sénégalais souhaite bien apporter son soutien et sa vision en faveur du pays.

La visite aux Comores du chef de l’Etat sénégalais est considérée comme une illustration parfaite des relations diplomatiques exemplaires qui lient les deux pays.

Les discussions porteront sur le développement notamment sur l’amélioration de la sécurité, la justice, l’enseignement supérieur, la santé et les nouvelles technologies.

«Cette visite est un signal fort diplomatiquement parlant. Nos deux pays ont une longue histoire d’amitié. Ce sera une visite conviviale, très symbolique dans les relations entre les deux peuples», avait indiqué le secrétaire général de la présidence comorienne, Sounhadj Attoumane.

