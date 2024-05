La Chine s’engage à soutenir les Comores dans la récupération de Mayotte

Une réunion d’importance diplomatique s’est tenue hier à l’ambassade de la République populaire de Chine à Moroni, capitale des Comores. L’ambassadeur chinois, Guo Zhijun, accompagné de ses collaborateurs et de hauts représentants comoriens, a abordé la question délicate de Taiwan, tout en soulignant l’engagement de la Chine envers les Comores, notamment sur la question de Mayotte.

Entouré de dignitaires et de représentants des médias locaux, l’ambassadeur Guo Zhijun a rappelé l’histoire et l’importance des relations entre la Chine et les Comores. Depuis la signature du communiqué conjoint sur l’établissement de relations diplomatiques en 1975, les deux nations entretiennent des liens forts et historiques. Cette déclaration historique a non seulement établi des relations diplomatiques, mais elle a également consacré le soutien indéfectible de la Chine envers les Comores dans leur lutte pour l’indépendance nationale, la souveraineté de l’État et l’intégrité territoriale.

L’ambassadeur chinois a souligné que la République populaire de Chine a toujours été aux côtés des Comores dans leur quête pour la récupération de Mayotte. Depuis 1975, les deux pays ont maintenu un engagement mutuel à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de chacun, ainsi qu’à promouvoir une coopération amicale basée sur le respect mutuel et les avantages réciproques.

La question de Taiwan et celle de Mayotte préoccupent les deux nations, mais cette réunion a permis de réaffirmer la solidité des relations sino-comoriennes. Alors que la Chine réitère son soutien aux Comores dans leur lutte pour Mayotte, les deux pays continuent de renforcer leur amitié et leur coopération dans le respect des principes de non-ingérence mutuelle et de coexistence pacifique.



Soibah Saïd