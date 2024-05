Un hommage contesté : L’Ambassadeur de la Tanzanie honoré pendant que la crise persiste aux Comores

Dans une cérémonie tenue aujourd’hui, le Président Azali Assoumani a décerné à M. Peireira Silima, Ambassadeur de la République Unie de Tanzanie en Union des Comores, la prestigieuse distinction de l’ordre du Croissant vert des Comores. Une reconnaissance louable, selon les dires du Président, pour les « efforts remarquables » déployés par l’ambassadeur en faveur des relations entre les deux nations.

Pourtant, cette célébration soulève des questions dans un contexte où les Comores font face à des défis criants. Alors que l’ambassadeur est honoré pour son engagement diplomatique, des citoyens comoriens continuent de lutter contre des crises sanitaires et énergétiques dévastatrices.

Le choléra, une maladie évitable et traitable, continue de sévir dans certaines régions des Comores, emportant des vies et plongeant des familles dans le deuil. Pendant que les célébrations ont lieu, des compatriotes souffrent et meurent, souvent dans des conditions de privation extrême.

De plus, la population des Comores endure des pénuries d’eau et des coupures d’électricité persistantes. Ces problèmes fondamentaux affectent quotidiennement la vie de milliers de personnes, rendant les honneurs diplomatiques décernés aujourd’hui quelque peu déconnectés de la réalité vécue par la majorité des citoyens.



Soibah Saïd