Violente répression à Moheli, des tirs à quelques heures de l’arrivée de Macky Sall

La répression violente à Moheli sous les dépositaires de l’autorité publique, en l’occurrence la gendarmerie .

“Suite au bras de fer qui existe entre la SONEDE (société nationale d’exploitation et de distribution des eaux ) au niveau de Mohéli et les habitants de hoani contre la cherté de l’eau, selon des sources proches ce matin, le directeur régional de la SONEDE abdoulbastoi Hamid, a envoyé la gendarmerie nationale à hoani pour arrêter ceux qui s’opposent au payement des factures d’eau. Il y’a eu des éclats et des gaz lacrymogènes. Quelques tuyaux sont détruits. Et le Cosep evacue les blessés. La situation est très tendue la-bas

Quel est le sort du directeur régional de la SONEDE face à ces violences sachant que sa femme vient de hoani? Est ce qu’il n’est pas permis aux Comores de revendiquer ses droits ? Déjà y’a des gens qui payent des factures d’eau valant dans les 25 à 40.000Kmf alors que l’eau du robinet coule rarement dans les tuyaux à Hoani comme partout à Mohéli.

Ils ont même frappé un agent du Cosep car ce dernier voulait transporter un homme blessé . Moi j’étais sur place.

Ils ont même battu une femme enceinte elle est actuellement à l’hôpital”, un témoin

Mohéli infos