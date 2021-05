Violences sur les femmes et mineurs : Les cas explosent en 2021

Alors que des organisations et le gouvernement sont à l’offensive contre les violences faites aux femmes et aux enfants, les chiffres sur les cas enregistrés sont en hausse. 191 cas sont enregistrés dont 173 concernent les filles. Ce qui représente 91% contre 18 cas de violences chez les garçons, tous âges confondus, soit 9%, selon l’Unicef. Une montée en puissance des cas en 2021.

Les violences faites aux femmes et aux enfants évolue de manière inquiétante ces derniers temps aux Comores. Un atelier national de validation du manuel de gestion des cas des violences faites aux femmes et aux enfants a eu lieu vendredi dernier à Moroni. A cette occasion, la commissaire au genre, Marima Ahamada Msa a fait savoir que les femmes, les enfants et les handicapés sont plus en plus vulnérables et touchés par les violences. « Avec l’implication de tout le monde, nous réussirons à anéantir les auteurs de ces violences », estime la commissaire au genre. « Cela, avance-t-elle, permettra à anéantir les auteurs de ces violences ».

Selon la commissaire au genre, beaucoup d’actions sont menées pour lutter contre ce fléau et les acteurs qui sont sur le terrain, notamment les Ong et les autres organes mis en place par le gouvernement sont très dynamiques. Mais, leurs capacités à mener ce travail doivent être renforcées de manière objective afin d’aboutir à des résultats probants et surtout permettre d’améliorer la gestion des cas des violences. « Je suis très rassurée que le travail de ces acteurs sera amélioré davantage avec la disponibilité de ce manuel de gestion des cas de violences qui sera à leurs portées », a-t-elle précisé.

Et dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants en Union des Comores, l’Unicef accompagne le gouvernement dans l’élaboration des pratiques et stratégies ainsi que la mise en place des structures qui s’occupent de la prise en charge des victimes de violence, selon Odile Bulten, représentante de l’Unicef aux Comores. La représentante a indiqué que 191 cas sont enregistrés dont 173 concernent les filles. Ce qui représente 91% contre 18 cas de violences chez les garçons, tous âges confondus, soit 9%, au premier trimestre de 2021.

