Violence faites aux enfants: Témoignage de Said Hachim enseignant de français au lycée

Service d’écoute en classe

EHAD, samedi 12 mars 2022.

Mon cours sur le roman et la nouvelle a progressé, s’appuyant, pour toute illustration, sur une nouvelle tirée de “Âmes suspendues”, de la comorienne Touhfat Mouhtar, et un roman d’Honoré de Balzac, Le père Goriot.

Les formes de violence faites aux femmes et aux enfants ayant fait partie des thèmes de ces œuvres, j’en ai parlé avec insistance.

Insatisfait, j’ai fait appel au service d’écoute pour une conférence devant mes élèves de plusieurs écoles, réunies dans la grande salle de l’école EHAD de Mbeni, pour parachever ma sensibilisation des enfants sur ces violences qu’ils subissent sans s’en rendre compte, ou sans oser les dénoncer.

Nos enfants ont beaucoup aimé.

Le service d’écoute venu transmettre à pris notes en écoutant des enfants s’exprimer parfois en larmoyant sincèrement.

Merci aux chefs des établissements de Mbeni surtout EHAD et Le Lycée de la Solidarité Islamique.

Ils m’ont honorée en annulant, comme une seule école, les cours à ma demande, ce samedi 12 mars à partir de 11h pour donner toute son importance à cette conférence destinée à nos enfants.

Merci à la coopérative des élèves de EHAD et celle des autres écoles qui ont collaboré pour une parfaite sensibilisation.

Mais surtout un grand Merci au service d’écoute au premier rang duquel il y a eu Mradabi Mziarani, puis à Maître Moudjahid qu’on ne présente plus dans ce type de bataille.

Une mention spéciale à Dr. HOUZAIMATA, la psychologue très talentueuse qui intervient dans nos écoles et collabore avec le service d’écoute.

J’invite les enseignants à ne pas se limiter aux enseignents du livre.

Il y aussi l’éducation. C’est le nom de notre ministère : L’éducation. Il n’y a pas que la compréhension des genres et des mouvements littéraires. Il y a que nous devrions lire et faire lire. Aider les jeunes à tirer les enseignements dont regorgent les livres. Et trouver des lieux et des personnes physiques ou morales en mesure d’intervenir dans nos classes pour élargir l’intelligence des enfants.

Said Hachim Hachim