Violence contre Bachar : son petit frère contredit la vidéo de Badroudine

Les nouvelles révélations de ce vendredi matin viennent renforcer les doutes autour de la vidéo publiée par Badroudine, animateur de la page La Voix du Peuple Comorien. Dans cette séquence virale, ce dernier accusait le commandant Loukman Azali d’avoir violemment agressé Abdousalami Ibrahim Mpingu, alias Bachar. Mais les faits, eux, continuent de démontrer que cette version est entièrement fabriquée.

Selon des investigations menées ce vendredi matin, un élément clé est venu définitivement contredire les affirmations de Badroudine : le petit frère de Bachar (gardien) a pu rencontrer son aîné à la maison d’arrêt de Moroni ce matin. D’après ses déclarations, Bachar ne présente aucun signe de violence physique. Il n’a jamais été frappé par qui que ce soit, et encore moins par le commandant Loukman. « Mon frère va bien, il n’a pas été battu », aurait confié le jeune homme à une source proche du dossier.

Ces propos confirment les informations obtenues ces derniers jours : aucune agression n’a eu lieu, et la vidéo accusatoire ne repose sur aucun fait réel.

Ces nouveaux éléments viennent définitivement décrédibiliser la mise en scène diffusée par Badroudine. L’homme, qui a délibérément fabriqué une histoire pour créer l’émotion et semer une guerre entre Dembeni et Ouzioini, Mitsoudjé.



