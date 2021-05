Viol et assassinat de Faina âgée de 5 ans : ce que je pense

Contribution: Je partage l’immense tristesse de la famille de Faina , 5 ans , violée et assassinée par des jeunes de 16 et 17 ans .

Ce crime atroce , par les circonstances ,le mode opératoire de sa commission et l’âge et le profil des auteurs présumés est le signe , l’expression d’une société elle même malade .

Pour les Comores, une société connue Jusqu’alors pour ses valeurs de tolérance, de modération, pacifique et de fraternité, ce crime est une nouvelle tragédie qui n’est pas sans rappeler d’autres crimes récents , commis en toute impunité, selon le même mode opératoire , et qui nous emmène à interroger sur l’immense responsabilité de l’Etat , son laxisme sur un sujet fondamental comme celui de la justice .La démission de la justice , la corruption qui affecte l’appareil judiciaire, l’instrumentalisation de l’institution judiciaire à des fins politiques et l’impunité des crimes est un échec d’une certaine politique de la justice révolue et en décalage avec la société comorienne en pleine mutation incontrôlée.



Il est plus qu’urgent de lancer un vaste chantier de réflexion , sous forme ” d’Etats généraux sur la justice comorienne , la mutation de la société comorienne et la montée de la criminalité ” . Comme toutes les sociétés humaines , les Comores ne peuvent faire économie d’une telle étude de sa mutation et de nombreux facteurs criminogenes qui ne cessent de se multiplier pour pouvoir ensuite prendre des mesures de prévention, de protection idoines de nos concitoyens et déterminer les sanctions appropriées

J’adresse mes sincères condoléances à la famille de Faina , à son village ainsi qu’au peuple comorien.

Said LARIFOU