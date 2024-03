Vidéo : Entretien exclusif avec Nour El Fath Azali, conseiller privé du Président

Lors d’une récente interview accordée à notre média, le conseiller privé du président, également Secrétaire général Adjoint du parti CRC, a abordé plusieurs sujets cruciaux pour l’avenir du pays. Tout d’abord, il a mentionné l’importance des tournées de ce mois sacré du Ramadan pour la mise en place des coordinateurs dans les régions, soulignant ainsi l’engagement du parti à renforcer les liens avec les membres pendant cette période sacrée.

En ce qui concerne les principaux projets à venir pour les cinq prochaines années, le conseiller a mis en lumière divers programmes ambitieux visant à stimuler le développement économique, social et environnemental du pays. Ces projets promettent d’apporter des changements significatifs et positifs à la vie des citoyens.

Par ailleurs, le conseiller a également évoqué le mandat du président pour les cinq prochaines années, mettant en avant les priorités et les objectifs clés de son gouvernement. Il a souligné la vision du président pour un avenir meilleur et plus prospère pour tous les habitants du pays.

Enfin, la discussion s’est tournée vers les élections législatives de 2025, un moment crucial pour la démocratie du pays. Le conseiller a exprimé l’importance de ces élections pour le parti et pour le pays.

Cette interview a permis d’offrir un aperçu précieux des orientations futures du gouvernement et des défis à relever dans les années à venir.



Sefrik Abdou