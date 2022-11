Vidéo: enregistrée à son insu sur Snapchat, Nailat étudiante en Chine

Ça ne s’arrête pas. Une étudiante comorienne âgée d’environ 20 ans a été enregistrée sans le savoir. Nailat* faisait confiance à son amoureux et elle a pris quelques précautions en tournant une vidéo sur le réseau social Snapchat.

Dans la vidéo en direct et en privée, Nailat faisait plaisir à son amoureux à distance mais ce dernier a enregistré la vidéo coquine en utilisant une application. Et la fameuse vidéo a atterri dans les réseaux sociaux en messagerie privée.

L’étudiante qui fait ses études en Chine ne savait pas qu’elle était enregistrée. C’est une nouvelle victime de garçon sans état d’âme.

Nous appelons à la prudence, n’enregistrez pas de vidéo, n’envoyez pas de vidéo à vos copains.

*Nailat, prénom modifié

