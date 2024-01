Victoire d’Assoumani dans un climat tendu et violent aux Comores

Lors des récentes élections présidentielles et des gouverneurs aux Comores, le président Azali Assoumani a été proclamé vainqueur dès le premier tour avec 62% des votes, selon la Commission Électorale des Îles Comores (CEMI). Cependant, l’atmosphère qui régnait hier dans les îles contrastait fortement avec ce résultat écrasant. Surprenamment, il n’y avait aucun signe d’enthousiasme palpable parmi la population pour un leader qui a remporté une victoire aussi décisive. Les rues étaient dépourvues de ferveur, avec une ambiance globalement morose.

Ce qui dominait dans les villes hier soir, c’étaient de petits groupes de partisans de la mouvance présidentielle célébrant discrètement dans leurs quartiers généraux. Cette réaction modérée soulève des questions, car un score de 62% dans les urnes ne semblait pas se refléter dans l’ambiance générale du pays.

Aujourd’hui 17 janvier 2024,la situation actuelle aux Comores est marquée par une tension palpable. Cette élection a ravivé des désaccords profonds parmi la population. Des manifestants ont exprimé leur mécontentement en brûlant des pneus et en érigeant des barrières sur toute l’île de la Grande Comore et à Anjouan, signe d’un désaccord flagrant avec les résultats annoncés.

En outre, la réaction de la communauté internationale a attisé la frustration de l’opinion publique comorienne. Les déclarations de représentants de l’Union Africaine et de différentes ambassades présentes, affirmant que les élections s’étaient déroulées sans encombre, ont été accueillies avec scepticisme et colère. Ces propos ont renforcé le sentiment d’isolement et d’abandon ressenti par une partie des Comoriens, suggérant un écart notable entre les observations internationales et la réalité vécue par les citoyens sur le terrain.

ANTUF Chaharane