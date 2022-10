Vers une intensification de la production des fruits à Mohéli

Fayçal Bianrif, le jeune entrepreneur agricole met actuellement l’accent sur la production des fruits. Pastèque, papaye et grenadille sont les premiers fruits de son choix par, selon lui, leurs valeurs nutritionnelles. Son objectif est de valoriser et intensifier la production des fruits dans l’île, une contribution à réduire les maladies cardio-vasculaires.

Après plusieurs années dans l’agriculture des produits vivriers classiques tels que banane, manioc et patate douce, Fayçal Fayçal Bianrif a décidé d’intensifier la production des fruits à Mohéli. Dans son champ, ce jeune agriculteur a d’abord planté plusieurs papayers. Le but est d’offrir à la population locale des papayes de bonne qualité avec un goût très attractif. Les papayes de Fayçal sont vendues au marché de Fomboni tout comme dans les autres coins de l’île. Le prix varie d’un coin à l’autre et selon la taille, soit de 500 fc à 2000 fc la papaye.

« J’ai jugé nécessaire de cultiver les papayes car elles sont très bénéfique à l’organisme humain. La plupart des comoriens ont des problèmes de santé liés souvent à un manque d’éléments chimiques ou de certaines vitamines dans l’organisme. J’espère que l’idée de cultiver des fruits va contribuer à résoudre ce problème de santé » espère-t-il.

Fayçal procède à une forte plantation de la pastèque. Constituée à 90% d’eau, la pastèque, selon les scientifiques, contient du potassium efficace contre les crampes musculaires et les courbatures. Également bon pour le cœur, les graines de pastèque dilatent les vaisseaux sanguins, elles diminuent l’hypertension artérielle et préviennent ainsi les maladies cardio-vasculaires. « Je veux que ce fruit occupe une place importante dans la commercialisation des fruits dans l’île. C’est une culture nouvelle chez nous mais on s’adaptera » explique-il.

L’on remarquera également dans les terrains de ce jeune déterminé, des espaces aménagés pour la culture de grenadille. Un fruit connu pour sa capacité à faciliter et à réguler le transit intestinal. Il est reconnu à ce fruit, la capacité de diminution de la pression artérielle grâce au potassium présent en grande quantité. Ainsi le risque d’AVC est limité. Cependant, avec l’absence d’un mécanisme de conservation et un système fiable d’acheminement vers les autres îles, une forte production conduit à une perte d’une grande quantité de produit.

Riwad / LGDC