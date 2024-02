Vers l’autosuffisance alimentaire aux Comores : l’engagement de Layat Touffaiel

Aux Comores, l’ingénieure agronome Layat Touffaiel incarne l’espoir d’une possible autosuffisance alimentaire pour son pays. Diplômée de l’université d’agriculture de Sokoine en Tanzanie, Layat apporte une perspective novatrice sur les défis et les solutions dans le domaine agricole comorien. Malgré un potentiel agricole sous-exploité, marqué par des méthodes archaïques et un manque d’équipements, elle voit dans l’agriculture l’avenir des pays en développement comme les Comores.

Layat prône l’adoption de techniques agricoles durables et adaptées aux changements climatiques pour réduire les importations et améliorer les revenus des agriculteurs locaux. Elle insiste sur l’importance de semences de qualité, de la gestion prudente des ressources, et de l’adaptation aux spécificités du climat et du sol comorien. Convaincue que l’agriculture comorienne peut gagner en efficacité et en productivité, elle met en lumière la nécessité d’investir dans l’éducation et les technologies agricoles, malgré les défis économiques du pays.

L’approche de Layat Touffaiel met en avant un modèle de développement agricole qui valorise la connaissance, l’innovation, et la collaboration. En mettant l’accent sur les pratiques respectueuses de l’environnement et sur la diversification des cultures, elle contribue à poser les bases d’une autonomie alimentaire durable pour les Comores. Son engagement souligne l’importance cruciale de la jeunesse et de l’innovation dans la transformation du secteur agricole comorien.

A travers ses propositions et son optimisme, Layat Touffaiel inspire un mouvement vers une agriculture plus résiliente et productive, capable de nourrir la population comorienne et de réduire sa dépendance aux importations. Son travail suggère un avenir prometteur pour l’agriculture aux Comores, basé sur le savoir, la durabilité, et une meilleure gestion des ressources naturelles.

