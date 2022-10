Vers la mise en application du programme Un Jeune-Un Emploi

Le Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et du Travail, S.E Monsieur Djaanfar Salim Allaoui, a réuni, ce lundi 03 Octobre 2022, à l’Expertise France, les représentants du projet Komor Initiative et les représentants de la Maison de l’Emploi.

Cette rencontre entre dans le cadre du renforcement de la collaboration entre Komor Initiative et la Maison de l’Emploi. Le Ministre a voulu s’informer de l’avancée de ce projet et a commencé déjà à présenter des éléments de réponse à la problématique du chômage des jeunes. Le service observatoire de la maison de l’Emploi et Komor Initiative doivent collaborer ensemble pour le renforcement et le déploiement du dis dispositif Observatoire. Les deux parties se sont mis d’accord pour élaborer une stratégie technique visant le succès de ce programme cher au chef de l’État.

