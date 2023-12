Le tribunal de Moroni a rendu son verdict dans l’affaire très médiatisée de Nazra Said Hassane, déclenchant une vague d’émotions et de réactions dans tout le pays. Nazra Said Hassane a été condamnée à trois ans de prison ferme, tandis que son mari a écopé de 15 mois avec sursis. Cependant, tous les autres accusés ont été relaxés.

IBM