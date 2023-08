Vagues mortelles d’accidents routiers aux Comores: L’Excès de vitesse pointé du doigt

Les Comores font face à une préoccupation croissante en matière de sécurité routière, avec une augmentation inquiétante du nombre d’accidents de la circulation, particulièrement à Ngazidja. La période estivale de juillet à août s’est avérée particulièrement meurtrière, avec un total de 20 accidents enregistrés par le Commissariat central de police de Ngazidja. Cette hausse des accidents a malheureusement entraîné des pertes de vies humaines, mettant en lumière un problème de sécurité routière de plus en plus urgent.

Selon le commissaire central Aby Lyassry, l’excès de vitesse est le principal coupable derrière cette flambée d’accidents. « Il s’est produit un accident de voiture à Dzahani II qui a tué deux personnes. La cause, c’est le système de freinage qui a été défaillant. Samedi dernier, on a enregistré un accident qui a eu lieu à Chomoni. Deux personnes ont également perdu la vie. Il s’agit d’une remorque qui a fait un tonneau », explique-t-il. Ces tragédies sont malheureusement le résultat de la vitesse excessive de certains conducteurs et de la défaillance du système de freinage.

Face à cette situation alarmante, les autorités ont intensifié leurs efforts pour endiguer cette vague d’accidents. Le Commissariat central de police de Ngazidja a mis en place des mesures visant à contrôler et à réduire les accidents de la route. Parmi ces mesures, on compte le déploiement des éléments de la police dans des points stratégiques pour superviser la circulation routière et sensibiliser les chauffeurs à l’importance de conduire avec vigilance. Le commissaire Aby Lyassry souligne l’importance de ces dispositifs : « Nous avons mis en place des dispositifs pour contrôler et réduire les accidents de voitures, tels que le déploiement des éléments de la police partout dans les points stratégiques pour s’occuper de la circulation routière et sensibiliser les chauffeurs pour qu’ils puissent rouler avec vigilance ».





Soibah Said