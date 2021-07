Vaccination et Dépistage: La 2eme Campagne de Vaccination contre la Covid-19 Bat son Plein

A El Maarouf les deux opérations sont menées simultanément. Les candidats à la vaccination sont d’abord tester. Si le résultat est négatif on le dirige vers la tente d’attente pour la vaccination. Après la vaccination, on les invité à se reposer un moment avant de rentrer chez eux. Le public est très varié, des jeunes, des hommes et des femmes.

Les motivations sont diverses. Les jeunes, c’est surtout en prévision d’un voyage pour les études. D’autres se sont vacciner parcequ’ils ont déjà été malade et souhaitent se protéger et protéger leurs proches et ceux qui le font parce que c’est recommandé de le faire.

5 jours après le début de la 2eme campagne, le service de vaccination de l’hôpital d’El- Maarouf ne désemplit pas. Selon madame, Djamila, la surveillante générale du CHN et superviseur de la vaccination, les gens arrivent sans discontinuer dès l’ouverture jusqu’à la fermeture.

Pour rappel, le public concerné, c’est les plus de 40 ans et les élèves et étudiants. Vous pouvez vous faire dépister même si vous n’êtes pas dans la tranche qui doit être vaccinée.

