Maison de l’Emploi : sans électricité, les agents vont recharger leurs ordinateurs chez les voisins et des usagers contraints de repartir

Le fonctionnement de la Maison de l’Emploi est régulièrement perturbé par des coupures d’électricité liées à l’épuisement du crédit du compteur. Une situation qui affecte aussi bien les agents que les usagers venus effectuer leurs démarches administratives.
Selon les informations recueillies, l’absence d’électricité peut durer plusieurs jours. Dans certains cas, les services restent paralysés pendant trois ou quatre jours, voire une semaine, dans l’attente d’une nouvelle recharge du compteur.
Sans courant, les agents rencontrent des difficultés pour utiliser les ordinateurs, imprimer des documents ou traiter les dossiers. Certains seraient même contraints de se rendre dans des institutions voisines afin de recharger leurs téléphones et leurs ordinateurs portables.
Du côté des usagers, ces interruptions entraînent des déplacements répétés. Plusieurs personnes, parfois venues de localités éloignées, doivent repartir sans avoir pu accomplir leurs démarches. Elles sont généralement informées que le crédit d’électricité est épuisé et qu’il faut attendre une nouvelle recharge.
Cette situation ralentit notamment l’accompagnement des demandeurs d’emploi et des jeunes qui sollicitent les services de l’institution pour leurs démarches professionnelles.
La répétition de ces coupures soulève des interrogations sur les conditions de fonctionnement de la Maison de l’Emploi. L’absence prolongée d’électricité complique le travail des agents et limite l’accès des citoyens aux différents services proposés.
IBM
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