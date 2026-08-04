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Entrepreneuriat : le réseau KomSaE fédère 17 structures d’accompagnement aux Comores

4 août 2026 La Rédaction Actualités, Économie 0

Comoresinfos

Le paysage entrepreneurial comorien franchit une nouvelle étape avec le lancement officiel du réseau KomSaE, jeudi 30 juillet, à la Maison de l’emploi, devenue son siège. Cette plateforme réunit dix-sept structures d’accompagnement décidées à parler d’une seule voix et à mieux coordonner leurs actions en faveur des porteurs de projets.

Placée sous l’égide de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel, avec l’appui financier de l’Union européenne, l’initiative ambitionne de renforcer les compétences locales, d’améliorer la qualité de l’accompagnement et d’installer durablement une culture entrepreneuriale plus inclusive.

En prélude à la cérémonie, un atelier consacré aux défis, opportunités et perspectives de l’entrepreneuriat aux Comores a permis d’identifier plusieurs priorités : formation, organisation commune, soutien aux initiatives innovantes et coopération accrue avec les pouvoirs publics.

Le coordinateur du projet APILE, Abdul Anziz Said Athoumani, a rappelé que plus de mille emplois ont été créés au cours de l’année, malgré un secteur encore fragile. De son côté, le chargé d’affaires de l’Union européenne, Pavlos Evangelidis, a annoncé que six millions d’euros avaient été mobilisés, permettant de soutenir seize structures d’appui et soixante-dix entreprises. KomSaE entend désormais miser sur l’économie verte, bleue et numérique au bénéfice direct de la jeunesse comorienne entreprenante.

IBM

En 2016, une maman a déposé une importante quantité d’or à La Meck Moroni en garantie d’un prêt. Après avoir intégralement remboursé ce prêt, l’or aurait dû lui être restitué, mais il a été volé. L’institution a reconnu sa responsabilité, mais depuis, elle garde un silence troublant. Aucun geste de réparation n’a été fait. Méfiez-vous : cette structure n’est pas digne de confiance.

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