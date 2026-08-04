Une course en taxi vire au cauchemar : une jeune femme battue et abandonnée sur la route à Moroni

L’inquiétude grandit face à la recrudescence des actes de violence visant les femmes aux Comores. Selon un témoignage publié sur Facebook par Ylang Beaute, une jeune femme aurait été violemment agressée par un chauffeur de taxi dans la soirée du mardi.
D’après ce récit, la victime, que nous appellerons Yousra , un prénom d’emprunt choisi afin de préserver son identité aurait pris un taxi à proximité des Hydrocarbures avec l’intention de se rendre vers Magudju. Une fois à bord, le chauffeur aurait verrouillé les portes et fermé les vitres avant de prendre la direction des hauteurs d’Itsandra, malgré les protestations et les pleurs de la jeune femme.
Toujours selon le témoignage relayé par Ylang Beaute, le conducteur se serait ensuite arrêté dans un endroit isolé pour exiger de l’argent. Face au refus de la victime, il l’aurait violemment frappée avant de l’abandonner sur le bord de la route. La jeune femme aurait ensuite été conduite au Service de Santé Militaire (SSM) par une personne venue lui porter secours.
Dans sa publication, l’auteure précise ne pas avoir pu se rendre au SSM pour vérifier les faits, tout en lançant un appel afin que des personnes puissent recueillir davantage d’informations auprès de la victime et de ses proches. Elle souligne également que, malgré les violences subies, la jeune femme n’a pas cédé aux exigences de son agresseur, qui serait finalement reparti sans obtenir d’argent.
À ce stade, ces informations reposent sur ce témoignage publié sur les réseaux sociaux et n’ont pas encore été confirmées officiellement par les autorités.
IBM
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