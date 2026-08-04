Après plusieurs mois de détention, Bachar retrouve la liberté et est hospitalisé à Moroni grâce au rôle décisif de Mzimba

Abdousalam Mpingo, plus connu sous le nom de « Bachar », a retrouvé sa liberté ce mardi, selon des informations rapportées par le journaliste Ali Abdou Mkouboi. Après sa sortie, il a rejoint sa famille à Dembéni avant d’être admis à la clinique Corniche, à Moroni, où il reçoit actuellement des soins médicaux.
Cette issue intervient à la suite d’un travail de médiation mené par Maître Ibrahim Ali Mzimba. D’après les informations relayées, l’avocat a privilégié une approche fondée sur le dialogue et les démarches discrètes, aboutissant à la libération de son client.
Pour rappel, Abdousalam Mpingo avait été condamné dans une affaire de diffamation. Au cours de sa détention, son état de santé s’était progressivement dégradé. Son avocat, Me Djamal El-Dine Bacar, avait à plusieurs reprises alerté les autorités judiciaires sur la nécessité d’une prise en charge médicale adaptée. Depuis août 2025, plusieurs courriers avaient été adressés au parquet ainsi qu’au ministère de la Justice afin de solliciter des examens médicaux spécialisés prescrits à son client.
L’action menée par Maître Ibrahim Ali Mzimba a joué un rôle déterminant dans cette issue favorable. Sa démarche, conduite dans la discrétion et sans polémique, a permis à Abdousalam Mpingo de retrouver les siens et d’accéder enfin aux soins dont son état de santé nécessitait.
M.S
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