Usipvo une ville pas comme les autres

LA VILLE D’USIPVO ITSANDRA HAMANVU S’EST ILLUSTRÉE REMARQUABLEMENT AU DÉVELOPPEMENT LOCAL DURANT L’ANNÉE 2022

À Usipvo Itsandra Hamanvu, les habitants se sacrifient pour le développement de leur ville.

Beaucoup de projets ont été réalisés au cours de l’année 2022 et d’autres en cours de réalisation.

Nous pouvons citer entre autre le projet de réhabilitation du tronçon de la route principale dont le montant avoisine les 40 millions KMF selon les responsables. L’amenagement d’une route secondaire d’un montant de plus de 70 mille Euros, soit près de 35 millions KMF, surnomée « route de la diaspora ».

Eclairage des rues et ruelles par plus de 200 lampadaires solaires. Un projet dont le financement participatif est piloté par une association de la Diaspora d’Usipvo en France au nom d’AVOF. Ce projet est nommé « Projet NUR ».



D’autres associations de la ville comme ACOF, LAMHA ont initié et réalisé plusieurs grands projets à savoir : la construction d’une médiathèque, une bibliothèque et une agence de transfert d’argent comme MoneyGram et Global Transfert, Ria et un Sanduk. Un jeune de cette localité du nom Djabir Abdou, a ouvert un école d’anglais baptisé OES, Oussivo English School .



Le top de tous ces projets est sans doute celui de la construction du Markaz baptisé « Markaz Cheikh Mohamed Islam Boina » en hommage à l’un des grands hommes qui ont marqué l’histoire des comores, natif de cette ville.

Une commission a été choisie par les Ulemas Comoriens surtout par les responsables d’Usipvo Itsandra pour diriger l’événement « Tilawa Al-Qur’an » afin de subventionner les travaux du « Markaz Cheikh Mohamed Islam Boina », un évènement qui a eu lieu le dimanche 08 janvier 2023 au Foyer des femmes de Moroni, durant lequel 12 543 424 de francs comoriens ( 25 598,82€ ) ont été enregistrés. Cette somme importante est prévue pour la phase finale de la construction dudit Markaz.

La liste ne s’arrête pas là, un projet d’extension du centre hospitalier communal par la construction d’une maternité la diaspora d’Usipvo à l’île de la Réunion. C’est ainsi que se cloture notre liste qui, sans doute aucun, reste non-exhaustive.

Du volet humanitaire l’ONG 2AHO (Action d’Aide Humanitaire d’Oussivo) ou encore G10 a vue le jour dont le principal objectif est « d’aider les habitants nécessiteux dans le respect de leur dignité et dans l’intimité ».



Signé : Zabahou Abdou