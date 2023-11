Urgence à Mayotte : La crise de l’eau ne voit pas encore l’issue.

Mayotte, fait face à une crise de l’eau alarmante depuis plusieurs mois . Les deux réservoirs principaux de l’île sont à l’aube d’une assèchement total, plongeant ses habitants dans une urgence sans précédent. Pour contrer cette situation critique, un déploiement exceptionnel de 150 sapeurs-pompiers et militaires de la sécurité civile a été organisé. Leur mission : assurer la distribution de l’eau potable, une ressource devenue rare et précieuse sur l’île.

L’ampleur de la crise a poussé la population à adopter un « système D ». Dans ce contexte, l’eau du robinet, jadis une commodité quotidienne, coule désormais un jour sur trois seulement. Cette pénurie d’eau a contraint les habitants à s’organiser indépendamment, cherchant des solutions individuelles à un problème collectif.

Cette situation difficile n’affecte pas seulement l’accès à l’eau, mais aussi le sentiment de sécurité et de stabilité parmi les résidents. Ceux qui ont récemment émigré de la métropole française vers Mayotte sont particulièrement touchés. Ils sont confrontés à un choix difficile : rester et faire face aux défis de la vie insulaire, ou partir en quête de conditions de vie plus stables.

La crise de l’eau à Mayotte est un rappel poignant de la fragilité de nos écosystèmes insulaires et de la nécessité urgente d’adopter des solutions durables pour la gestion de l’eau.

Saïd Hassan Oumouri