Une première historique : Les Comores battent Madagascar et terminent premiers de leur groupe pour la CAN 2025

Les Comores ont marqué un tournant historique dans leur parcours footballistique en remportant une victoire symbolique contre Madagascar, leur première depuis 1979. Ce succès, survenu lors de la dernière journée des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, s’est conclu sur un score de 1-0 grâce à un but décisif de Yacine Bourhane à la 47e minute.

Une victoire stratégique et maîtrisée

Le match a été entamé avec une équipe largement remaniée, les Comores reposant plusieurs de leurs joueurs clés. Malgré cela, les Cœlacanthes ont réussi à maintenir une défense solide, empêchant Madagascar de trouver le chemin des filets. En fin de rencontre, des joueurs titulaires habituels ont été intégrés pour consolider leur avantage et gérer le match avec maîtrise. Cette tactique a permis aux Comores de finir sur une note parfaite.

En tête du groupe avec 12 points

Avec cette victoire, les Comores clôturent leur phase de qualification en tête de leur groupe, totalisant 12 points grâce à trois victoires et trois matchs nuls. Les Aigles de Carthage de la Tunisie, avec 10 points, se classent deuxièmes, suivis par les Scorpions de la Gambie (8 points), qui ont réalisé une performance notable en battant la Tunisie (1-0). Cette campagne confirme le statut grandissant des Comores sur la scène africaine.

Une première victoire contre Madagascar depuis 1979

Au-delà de l’enjeu sportif, cette rencontre revêt une importance historique : c’est la première fois depuis 1979 que les Comores battent Madagascar. Ce derby du Sud-Ouest de l’océan Indien a toujours eu une charge symbolique, et cette victoire marque un moment clé pour les Cœlacanthes et leurs supporters.

Une qualification pleine de promesses

Les Comores abordent désormais la CAN 2025 avec confiance et ambition. Leur parcours sans défaite, couplé à une première victoire historique contre Madagascar, témoigne de leur montée en puissance. Ce succès n’est pas seulement une étape, mais une source de fierté et d’espoir pour tout un pays, qui voit son équipe nationale s’imposer parmi les meilleures d’Afrique.

ANTUF Chaharane