Une nouvelle Compagnie Aérienne, Royal Air, débute ses opérations avec un nouvel appareil

Le Let 410, un avion de transport biturbopropulseur de 19 places, développé et construit par l’entreprise tchèque Let Kunovice, a effectué son premier atterrissage à l’aéroport de Bandar es Salam aujourd’hui, le jeudi 14 mars 2024. Cette arrivée marque le début des opérations de la nouvelle compagnie aérienne, Royal Air.

Royal Air, dirigée par Bourhane Ahmed Mohamed, également connu sous le nom de MAS, a pour ambition de fournir des services de transport aérien inter-îles dans la région. L’arrivée de cet appareil en provenance du Soudan du Nord ouvre la voie à des liaisons accrues entre les îles, offrant aux passagers une nouvelle option de voyage pratique et efficace.

En attendant l’arrivée d’autres appareils dans les prochains jours, Royal Air utilisera le Let 410 pour assurer la liaison entre Bandar-es Salam et Ouani, répondant ainsi aux besoins de la clientèle de la ligne Mohéli-Anjouan.



Misbah Saïd