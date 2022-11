Une mission de travail s’est déroulée aux États-Unis et en Europe en vue de renforcer les relations financières avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux.

Une délégation du Ministère des Finances, à sa tête Mzé Aboudou Mohamed Chanfiou, Ministre des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire, a effectué une mission de travail aux Etats-Unis et en Europe entre le 10 et le 19 octobre 2022.Le Ministre des Finances a fait un tour d’horizon sur les principaux objectifs ainsi que les résultats des travaux effectués à Washington et à Paris.Il a rappelé que cette mission avait pour objectifs:· L’obtention d’une assistance du FMI pour atténuer les difficultés liées à la crise ukrainienne· Finalisation du programme de référence avec le FMI et projeter les négociations d’un nouveau programme avec Facilité Elargie de Crédit (FEC)· Finalisation du financement de l’hôpital El Maarouf· Examination des critères de l’aide budgétaire déjà programmé par la Banque Mondiale· Examination d’autres guichets de financement des projets· Guichet du FMI, aide d’urgence alimentaireSuite aux négociations avec les différents partenaires, le Ministre des Finances a obtenu de la part de la Banque Mondiale et la Banque Islamique une confirmation du financement du projet de reconstruction et d’extension de l’hôpital El-Maarouf.Les activités liées au programme IDA2O se poursuivront et leur financement sera pris en charge exclusivement par la Banque Mondiale. La France s’est montrée coopérative à l’idée d’accompagner le pays avec des aides budgétaires qui s’élèvent à 4 millions d’euros.D’autres sujets, comme la mise en place de programme spécial pour relancer l’économie, la finalisation du programme de référence avec le Fonds Monétaire en novembre, et l’adoption d’un nouveau programme FEC, ont fait l’objet des discussions.