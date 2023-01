Une mère de famille succombe dans les flammes : tragique incendie dans une maison de Fumbuni

Une femme, originaire de Fumbuni au sud de Ngazidja, nommée Assiata Mdiladji, a tragiquement perdu la vie ce samedi 21 janvier dans sa propre maison, victime d’un incendie qui s’est déclenché de manière accidentelle en milieu d’après-midi. Mère de 4 enfants et grand-mère, sa disparition est un véritable drame pour tous ceux qui l’aimaient.

L’incendie qui s’est déclenché en milieu d’après-midi. Les circonstances exactes de l’incendie n’ont pas été suffisamment éclaircies, mais il est probable qu’un gaz combustible en soit la cause. La victime, une vendeuse de carburant, a tenté de se réfugier dans les toilettes pour échapper aux flammes, mais elle a succombé à la fumée et au brasier. Les autres membres de sa famille qui habitaient la maison ont pu être sauvés, à l’exception de la victime. Les proches de la famille sont sous le choc et tentent de comprendre les causes de l’incendie mortel