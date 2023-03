Une manifestation pacifique ce jeudi 2 mars pour Aymane

La jeunesse de Vouvouni organise une marche pacifique demain jeudi 02/03/2023 dans la matinée aux environs de 7h à 9h pour dénoncer les conditions dans lesquelles Aymane, leur ami et frère, est mort et espérer une justice.

Le décès d’Aymane a été un véritable choc pour la ville de Vouvouni, et les jeunes ont décidé de prendre les choses en main pour dénoncer cet acte horrible. La manifestation sera une occasion pour eux de montrer leur unité et leur détermination à obtenir justice pour leur ami et frère.

Il est important de souligner que cette marche pacifique aura lieu le troisième jour après le décès d’Aymane, un événement qui a profondément marqué la ville de Vouvouni.

La jeunesse de Vouvouni appelle tous les citoyens de bonne volonté à les rejoindre dans leur marche pacifique pour rendre hommage à Aymane et exiger que justice soit faite.