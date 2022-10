Une maman malade a été empêchée de voyager à l’aéroport de Hahaya. Un fils a empêché sa mère de prendre l’avion pour aller se soigner à Dar es Salam en Tanzanie. Il s’agit du directeur général de Comores assistance. Il aurait utilisé son pouvoir pour empêcher sa mère à cause d’un problème d’héritage. A t-il le droit d’usee de son pouvoir pour empêcher une voyageuse de prendre l’avion ?Soubouhanah. Regardez la vidéo ci-dessous :

