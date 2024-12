Une formation en droit Ohada pour dynamiser l’économie comorienne

Le 25 décembre, 24 jeunes comoriens ont été mis à l’honneur lors d’une cérémonie organisée à l’Union des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture (Uccia). Ces diplômés, désormais spécialistes du droit Ohada, ont achevé une formation de six mois dans le cadre du programme « Amélioration du climat des affaires dans l’océan Indien ».

Cette initiative, pilotée par le Club Ohada avec le soutien de l’Université de Fianarantsoa (Madagascar) et financée par l’Union européenne, visait à renforcer les compétences en droit d’intégration régionale, notamment le droit Ohada, le droit Comesa et le droit Sepres. Les cours, dispensés par des professeurs experts, étaient destinés à des diplômés de Master 2 souhaitant se spécialiser dans ces domaines stratégiques.

L’objectif principal de ce programme est de former une élite juridique capable d’accompagner les opérateurs économiques et de répondre aux enjeux juridiques de l’Union des Comores. Ibouroi Ascandar, secrétaire général régional du Club Ohada, a souligné l’impact de cette initiative : « Ces jeunes sont désormais équipés pour conseiller et soutenir les entrepreneurs comoriens, stimulant ainsi le développement économique local. »

Les diplômés bénéficieront de stages pratiques au Tribunal de commerce et à la Direction des affaires judiciaires, renforçant leurs compétences sur le terrain. Le président de la Chambre de commerce de Ngazidja, Ali Idjihadi, a salué cet effort collectif et a appelé à une mobilisation pour les victimes du cyclone Chido à Mayotte.

