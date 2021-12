Une femme est décédée de la Covid-19 à l’hôpital El Maarouf

Une malade à l’état fragile, Positive COVID, décédée aux Urgences d’El Maarouf

En début de soirée le service des Urgences d’El Maarouf a été fermé par la gendarmerie.



Une malade diabétique et hypertendue était arrivée dans un état grave aux urgences. Il a été testé positif. Sa famille a refusé le transfert à Samba. Elle est morte peu après et la famille a fait venir un véhicule pour la transporter à son village.

Les forces de l’ordre sont intervenues afin que le protocole de la toilette mortuaire et l’enterrement soient respectés. C’est un véhicule du COSEP qui l’emmènera à son village Buuni ya Hamahame . La toilette mortuaire a lieu en ce moment à l’aile DUbai d’El Maarouf.

