Notre journaliste de Mongozi FM s’est rendu ce matin dans une école récemment construite mais abandonnée, située dans la ville de Ntsudjini. Il s’agit de la deuxième école de ce genre qu’il visite, suscitant des interrogations sur l’utilisation des fonds investis. Notre journaliste se demande si la construction de ces écoles n’a pas été utilisée pour blanchir de l’argent et pourquoi le gouvernement ne s’occupe pas de ces bâtiments pour qu’ils soient utiles à la communauté.

Armé de sa caméra, notre journaliste a exploré les lieux, filmant les salles de classe désertes envahies par les hautes herbes. Il a montré aux spectateurs le gâchis immense d’abandonner autant d’investissement pour une raison inconnue. Cette école a été construite par l’État du Qatar, mais a été abandonnée après la rupture diplomatique entre les Comores et le Qatar, au moment de la brouille entre l’État saoudien et qatari.

Notre journaliste se demande si cette situation est liée aux antagonismes politiques et diplomatiques entre les deux pays, en particulier entre le président Azali et son adversaire numéro un, Ahmed Mohamed Abdallah Sambi, aujourd’hui emprisonné par ce même pouvoir. Cette situation soulève la question de l’utilisation des fonds investis par le Qatar et d’autre pays aux Comores.

Antuf chaharane