Une délégation de l’ANADEN a effectué une mission d’étude d’une semaine au Rwanda sur la numérisation des services gouvernementaux

Du 24 janvier au 02 février 2022, des membres de l’équipe de l’Agence Nationale de Développement du Numérique (ANADEN) emmenée par Mme Nasma saandi Assoumani Cheffe du département développement et innovation et Mohamed El-baz abdallah chef du département Normes et Services E-gouv ont effectué une mission d’étude au Rwanda. Cette mission a été financée par la Banque mondiale à travers le RCIP-4.

Au regard de l’initiative qui se met en place pour un Comores Émergent d’ici 2030, le Numérique apparaît comme un facteur clé du développement du pays tel que mentionné dans la Stratégie Comores Numérique 2028 et dans le Plan Comores émergent identifiant le numérique comme 5ème catalyseur au développement.

L’ANADEN, agence en charge de cette numérisation, tant dans le secteur public que privé, et également chargée de promouvoir l’innovation numérique au sein du pays, a choisi le Rwanda pour son modèle de transformation numérique. Un choix pertinent qui s’aligne parfaitement avec la stratégie de l’agence de s’inspirer d’autres pays du continent africain qui ont rencontré les mêmes défis que les Comores au début de leur numérisation.

Au-delà d’un benchmark pays, le voyage d’immersion effectué par l’équipe avait pour objet d’apprendre, d’observer et d’analyser le parcours et l’importante évolution du Rwanda dans le numérique.

Ce fut l’occasion pour l’équipe de rencontrer les différents acteurs du numérique, à l’instar de son homologue RISA (Rwanda Information Society Authority), d’échanger et soulever les grandes problématiques du secteur.

En effet, les Comores ayant enclenché leurs transformations numériques il y a à peine 3 ans, il était important pour l’agence d’exécution et de pilotage de la transformation numérique, de s’imprégner du parcours des autres pays ayant déjà franchi le pas.



La délégation a pu constater la volonté du Rwanda à partager son expérience pour le développement du numérique dans l’ensemble de l’Afrique.

Nous remercions le Rwanda Cooperation, agence en charge des échanges entre les pays et partage de connaissance au Rwanda, affilié aux affaires étrangères, pour l’accueil et l’accompagnement de l’équipe durant le séjour, ainsi que les différentes institutions rencontrées

ANADEN