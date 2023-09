Une audience cruciale pour le droit de vote de la diaspora Comorienne

Ce 31 août 2023 Maître Maliza Youssouf SAID SOILIHI, avocate au Barreau de Moroni et candidate déclarée aux élections du gouvernorat de Ngazidja en 2024, a annoncé la tenue d’une audience cruciale devant la Cour Suprême de l’Union des Comores, le samedi 2 septembre 2023 à 10h. Cette audience fait suite à une requête qu’elle a déposée le 23 août 2023, concernant l’application rigoureuse des dispositions constitutionnelles et législatives relatives au droit de vote de la diaspora comorienne.

Selon Maître SAID SOILIHI, la diaspora comorienne, qui joue un rôle prépondérant sur les plans économique, culturel et social, ne peut être exclue du processus électoral de la nation. « Il est crucial et urgent de reconnaître et de garantir ses droits en conformité avec la Constitution et le Code électoral comorien », a-t-elle déclaré.

L’avocate a souligné que cette démarche vise à assurer que chaque citoyen comorien, où qu’il se trouve, puisse exercer son droit inaliénable de participer à la vie démocratique du pays. Elle a appelé les médias, les organisations civiques, les défenseurs des droits de l’homme, la diaspora et tous les citoyens comoriens à se mobiliser autour de cette cause, à suivre de près cette audience et à apporter leur soutien à cette initiative.

« Elle s’inscrit dans le prolongement des idéaux d’égalité, de justice et de démocratie », a conclu Maître SAID SOILIHI, soulignant l’importance de cette audience pour la consolidation de la démocratie dans l’Union des Comores.

ANTUF Chaharane