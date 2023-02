Aujourd’hui, le jeune voleur de voiture n’a pas eu de chance. Un jeune voleur qui était entrain de voler une voiture à Moroni a été attrapé pendant qu’il commettait son acte abominable. Ce jeune voleur est actuellement aux mains de la police municipale.



c’est dernier temps les voles de batterie des véhicules se multiplient. Les propriétaires de voiture ne dorment pas tranquille.

