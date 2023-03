Un vol spectaculaire à CGC : l’ordinateur de l’ingénieur général et des téléphones dérobés

La société chinoise CGC est au centre d’un vol spectaculaire ce week-end. Le bureau de l’ingénieur général en charge de la réfection de la route Wanani-Nioumachoi a été visité par un voleur qui a emporté son ordinateur, un téléphone portable et d’autres documents importants.

Le cambrioleur n’a pas manqué de passer par le bureau du Directeur général, où il a également subtilisé un téléphone portable Redemi 11 tout neuf.

Des images de surveillance ont révélé que le voleur était en réalité le jardinier de la maison, Said Nafion, originaire d’Anjouan, mais né en 2002 à Mamoudzou à Mayotte. Le lendemain du vol, avant que la disparition de l’ordinateur et des téléphones ne soit découverte, le voleur a prétexté une maladie pour quitter son travail et disparaître.

Une enquête a été ouverte et la gendarmerie a lancé un avis de recherche pour tenter de retrouver Said Nafion.